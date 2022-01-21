Алексей Островский поручил в 6 раз увеличить число операторов «горячей линии» по коронавирусу. Фото: Александр РОГОЗА

В Смоленской области с конца ноября 2021 года работает «горячая линия 122» по приему обращений населения, касающихся оказания медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Звонки на короткий номер «122» являются бесплатными как для абонентов сотовой, так и проводной стационарной связи, отметили в пресс-службе областной администрации.

В ходе заседания регионального Оперштаба по коронавирусу начальник профильного департамента Андрей Рудометкин сообщил, что время работы колл-центра определено исходя из графика работы медучреждений, то есть пять рабочих дней в неделю – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной. На данный момент в центре работает 10 человек – по 5 операторов в смену.

Учитывая большой объем поступающих звонков, губернатор Алексей Островский поручил довести количество операторов до 30 человек в смену. Глава региона отметил, что к работе в центре можно также привлечь волонтеров.

– Развернуть дополнительные рабочие места для приёма звонков необходимо в кратчайшие сроки. Я лично выделю время, позвоню на «горячую линию» несколько раз и проверю, как ведется работа, как принимаются вызовы и как сотрудники на них реагируют, – добавил Алексей Островский.

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