В Смоленске 8-летнего школьника подозревают в ложном сообщении о минировании. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 21 января, в экстренную службу «112» поступило сообщение том, что в школе №29 может находиться опасное устройство, угрожающее жизни учащихся. Правоохранители незамедлительно проверили поступившую информацию.

На место выехали сотрудники полиции, «скорая помощь», представители МЧС. Полицейские эвакуировали более 800 учащихся, кинологи со служебной собакой обследовали территорию школы. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что звонок совершил 8-летний учащийся этой школы. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства, побудившие ребёнка сделать ложное сообщение.

Полиция напоминает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма граждане привлекаются к уголовной ответственности с 14-летнего возраста. Однако, если его делает ребёнок, не достигший этого возраста, то на его родителей возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке информации.

Читай также: СК проверит информацию о ненадлежащем исполнении смолянкой обязанностей по воспитанию детей. О ситуации в семье рассказали местные жители в соцсетях.