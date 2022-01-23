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Здоровье23 января 2022 9:03

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 января: 2 525 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки в Смоленской области выявили 178 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в Смоленской области выявили 178 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Смоленской области выявили 178 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 88 038.

Не справились с осложнениями 8 человек, всего 2 525 смолян погибли с начала пандемии. Число выздоровевших на данный момент составляет 80 902.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4 917 человек, из них 3 960 – на самоизоляции, 957 – в стационаре.

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