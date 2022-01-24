Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 января: 180 человек заразились за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 180 жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 24 января на территории Смоленской области выявлено 88 218 случая заражения COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 180 жителей региона.

Не справились с последствиями коронавируса 5 смолян, всего 2 530 человек погибли с начала пандемии. Выздоровели и выписались 81 045 жителей области, из них 143 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 112 человек, из них 910 – в стационаре, 4 202 – на самоизоляции.

Первым компонентом привиты более 453 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 434 тысяч смолян.

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