Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 10:20

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 января: 180 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 180 жителей региона.

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 180 жителей региона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 24 января на территории Смоленской области выявлено 88 218 случая заражения COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 180 жителей региона.

Не справились с последствиями коронавируса 5 смолян, всего 2 530 человек погибли с начала пандемии. Выздоровели и выписались 81 045 жителей области, из них 143 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 112 человек, из них 910 – в стационаре, 4 202 – на самоизоляции.

Первым компонентом привиты более 453 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 434 тысяч смолян.

Читай также: Латвия проведёт военную инспекцию в Смоленской области. Она пройдёт с 24 по 29 января.