В Смоленске «КамАЗ» сбил пассажира трамвая.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Около 9:50 часов утра в понедельник, 24 января, на улице Кашена возле дома №11-б произошла авария, в которой пострадал 22-летний парень.
30-летний водитель грузовика «КамАЗ», двигаясь прямо, не уступил дорогу пешеходу, который выходил из остановившегося трамвая, и сбил его.
По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП молодой человек получил травмы.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске 64-летний мужчина погиб в пожаре. На улице Ново-Мопровской загорелся четырехквартирный жилой дом.