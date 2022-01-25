В Смоленске «КамАЗ» сбил пассажира трамвая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 9:50 часов утра в понедельник, 24 января, на улице Кашена возле дома №11-б произошла авария, в которой пострадал 22-летний парень.

30-летний водитель грузовика «КамАЗ», двигаясь прямо, не уступил дорогу пешеходу, который выходил из остановившегося трамвая, и сбил его.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП молодой человек получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 64-летний мужчина погиб в пожаре. На улице Ново-Мопровской загорелся четырехквартирный жилой дом.