Более 770 миллионов рублей направят на ремонт дорог Смоленской области в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочего совещания членов администрации региона и представителей органов исполнительной власти губернатор Алексей Островский акцентировал внимание на распределении денежных средств на ремонт и строительство дорог в области. По словам главы региона, необходимо учитывать не только текущее состояние дорог, но также потребности и обращения смолян.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что на ремонт и реконструкцию дорожной сети региона без учета города Смоленска в 2022 году будут направлены 773 млн рублей.

Алексей Островский отметил, что часть средств необходимо направить на ремонт двух крупных объектов в Холм-Жирковском и Починковском районах, где проблемы назрели давно. Речь идёт о дороге к поселку Владимирский Тупик в Холм-Жирковском районе, где в сельском поселении проживает более тысячи человек, а также дороге до деревни Сельцо Починковского района. Недалеко от неё расположен музей-усадьба Александра Трифоновича Твардовского, куда ежегодно приезжают тысячи смолян и гостей региона.

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