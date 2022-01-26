За сутки с основных улиц Смоленска убрали 1 310 кубометров снега. Фото: пресс-служба администрации города.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме днем и ночью. 53 единицы техники проводили расчистку, грейдирование, погрузку снега на улицах Дзержинского, Большая Краснофлотская, Нормандия – Неман, Нахимова, Багратиона, Николаева, Кирова, Соболева, Верхний Волок и ещё около 20 магистральных дорог. За сутки убрано 1 310 кубометров снега.

Фото: пресс-служба администрации города.

В городской администрации в очередной раз напомнили, что качественной уборке снега препятствуют автомобили, оставленные на обочинах. Это по-прежнему одно из самых серьезных препятствий для спецтехники.

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