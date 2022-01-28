В Смоленской области пенсионерка предстанет перед судом за убийство бывшего зятя. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Завершено уголовное дело в отношении жительницы Вязьмы, которая обвиняется в убийстве бывшего зятя.

В декабре 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 35-летнего мужчины. 3 июня 2021 года в теплице, расположенной возле частного дома в Вязьме, в земле обнаружили тело пропавшего.

Следователи установили, что 18 декабря 2020 года потерпевший в нетрезвом состоянии вернулся после работы домой. Между ним и его бывшей тещей произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений, в ходе которого женщина задушила мужчину. После этого перетащила его тело в теплицу и закопала. Об этом пенсионерка рассказала своей дочери, и они вместе придумали алиби. И на протяжении длительного времени придерживались версии, что погибший ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что следствием собрано достаточно доказательств, расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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