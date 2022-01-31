В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в понедельник, 31 января, на территории региона будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, туман, гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Скорость ветра будет достигать 0-5 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 720 мм рт. столба, будет слабо расти.

Ранее «КП» писала, что полномасштабная уборка улиц от снега продолжается в Смоленске. Для борьбы с последствиями снегопадов привлечена дополнительная спецтехника.