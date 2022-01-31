Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 5:46

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

До 13:00 часов дня ожидается гололедно-изморозевое отложение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в понедельник, 31 января, на территории региона будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, туман, гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Скорость ветра будет достигать 0-5 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 720 мм рт. столба, будет слабо расти.

Ранее «КП» писала, что полномасштабная уборка улиц от снега продолжается в Смоленске. Для борьбы с последствиями снегопадов привлечена дополнительная спецтехника.

0