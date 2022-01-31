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Общество31 января 2022 7:55

В Смоленской области мужчина незаконно застрелил лося

Ущерб оценили в 400 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области мужчина незаконно застрелил лося.

В Смоленской области мужчина незаконно застрелил лося.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В лесу, недалеко от деревни Замощье Духовщинского района, егерь обнаружил останки животного и сообщил об этом в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские нашли фрагменты шкуры лося и следы протектора шин «ГАЗ-66», а также изъяли два фрагмента пули, застрявшие в шкуре.

Личность и местоположение подозреваемого удалось установить, им оказался 39-летний житель Духовщины.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, у мужчины изъяли зарегистрированное в установленном порядке нарезное оружие. Согласно заключению, выстрелы были произведены именно из этого экземпляра. Кроме того, в кузове автомобиля нашли фрагменты шерсти и крови, которые также принадлежат убитому животному.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.

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