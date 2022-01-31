Новое пространство коллективной работы «Точка кипения» откроется в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

«Точка кипения» – проект Агентства стратегических инициатив. Это место, где представители бизнеса, науки, образования, общественных организаций и профессиональных сообществ могут обсудить оптимальные варианты развития своей сферы, реализовать новые идеи и проекты.

Общая площадь пространства превысит 600 квадратных метров. На территории будут располагаться места для коворкинга, зоны для проведения конференций, тренингов, стратегических сессий.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На данный момент в «Точке кипения» уже базируется Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР», учебная производственная площадка «Фабрика процессов», а также площадка для представителей IT-сферы, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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