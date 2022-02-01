Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 февраля: в регионе зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости

За сутки диагноз подтвердился у 607 жителей региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Смоленской области зафиксирован очередной суточный антирекорд по числу заболевших – за сутки диагноз подтвердился у 607 жителей региона. Общее число смолян, получивших «ковид-положительный» статус на данный момент составляет 91 624.

Выздоровели и выписались 82 610 человек, из них 213 – за минувшие сутки. Не справились с заболеванием 9 человек, всего 2 594 погибли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее на самоизоляции находились 7 430 смолян, 941 – в медучреждениях.

Ранее «КП» писала, что в школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля. Соответствующие рекомендации направило региональное управление Роспотребнадзора.