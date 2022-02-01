За месяц более 200 смолян вступили в ряды волонтёров вяземского центра по поддержке добровольчества. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В конце 2021 года на базе Вяземского железнодорожного техникума открылся первый межрайонный Волонтерский центр. За месяц в ряды добровольцев вступили более 200 желающих. Сейчас для них организовано обучение на специализированных курсах открытого университета портала Dobro.ru.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях отметил, что деятельность центра уже принесла позитивные результаты. Так, совместно с районным центром соцобслуживания населения волонтёры организовали «Снежный десант» по уборке частных домовых территорий вязьмичей, находящихся на надомном обслуживании. Теперь подобные акции станут традицией. Кроме этого, была очищена от снега территория возле памятного знака, установленного в селе Твердуново – родовом имении матери композитора Александра Сергеевича Доргомыжского.

По словам директора Вяземского железнодорожного техникума Ильи Степаненкова, в планах – объединить усилия регионального и межмуниципального центров, подключив к этому процессу сельские поселения, чтобы оказываемая помощь стала более масштабной.

Ранее «КП» писала, что смоленские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе.