В детских садах Смоленска ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ в смоленских детских садах с 2 февраля вводятся ограничительные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководителям дошкольных учреждений рекомендуют:

– не принимать новых детей и не переводить в другие дошкольные организации;

– запретить посещение детских садов детям и персоналу с признаками ОРВИ;

– проводить ежедневно два раза в день медосмотр детей и персонала с измерением температуры тела и осмотром зева;

– изолировать работников с признаками заболеваний;

– ограничить передвижение персонала и детей в здании;

– проводить обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;

– рекомендовать родителям (законным представителям) по возможности оставлять детей дома до отмены ограничительных мероприятий.

Ранее «КП» писала, что в школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля. Соответствующие рекомендации направило региональное управление Роспотребнадзора.