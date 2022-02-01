В детских садах Смоленска ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ в смоленских детских садах с 2 февраля вводятся ограничительные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Руководителям дошкольных учреждений рекомендуют:
– не принимать новых детей и не переводить в другие дошкольные организации;
– запретить посещение детских садов детям и персоналу с признаками ОРВИ;
– проводить ежедневно два раза в день медосмотр детей и персонала с измерением температуры тела и осмотром зева;
– изолировать работников с признаками заболеваний;
– ограничить передвижение персонала и детей в здании;
– проводить обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;
– рекомендовать родителям (законным представителям) по возможности оставлять детей дома до отмены ограничительных мероприятий.
Ранее «КП» писала, что в школах Смоленска продлили дистанционное обучение до 8 февраля. Соответствующие рекомендации направило региональное управление Роспотребнадзора.