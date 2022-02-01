Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Починковском районе. Фото: «Типичный Смоленск» в соцсетях.

Массовая авария с большегрузами произошла недалеко от посёлка Стодолище 2 декабря 2021 года.

По информации регионального УМВД, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Mercedes и с автомобилем Lada Granta.

В результате аварии 40-летний водитель легковушки и 41-летний водитель фуры Mercedes погибли, а 32-летний пассажир «Лады» получил травмы.

Возможных свидетелей и очевидцев ДТП просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-42, 8-920-306-76-49.

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