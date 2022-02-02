Мужчина и 7-летний ребёнок пострадали в ночном пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 00:20 в среду, 2 февраля, в селе Пречистое на Сельском переулке произошёл пожар в трёхквартирном жилом доме.

Проснувшаяся от происходящего семья покинула горящее жильё. 33-летний мужчина и его 7-летний сын получили термические ожоги. Вышли на улицу и жильцы второй квартиры, третья была не заселена.

К моменту прибытия спасателей две квартиры и кровля деревянной постройки были охвачены огнем. На ликвидацию пожара потребовалось несколько часов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия две квартиры (одна из которых не заселена) сгорели полностью. В третьей уничтожено 10 квадратных метров кровли, проживающие в ней люди не пострадали.

Причину пожара устанавливают специалисты. Одна из возможных – неполадки с электричеством.

Читай также: полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Починковском районе. В аварии погибли два водителя, один человек пострадал.