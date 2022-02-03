Алексей Островский поручил изменить подход к работе регистратур смоленских поликлиник. Фото: Ксения Высотина

В областной администрации состоялось оперативное совещание по работе регистратур поликлиник в условиях распространения коронавируса. Поводом послужили неоднократные обращения смолян в адрес главы региона.

По словам Алексея Островского, люди жалуются на невозможность записаться на приём или вызвать врача на дом. Проблема коснулась не одного, а разных медучреждений Смоленска. Телефон либо занят, либо никто не берет трубку. А если дозвониться получается и заявку на вызов врача принимают, по ней зачастую никто не приходит, обратной связи пациенты не получают. Кроме того, поступают жалобы на хамское отношение сотрудников регистратуры в медучреждениях при общении со смолянами.

Заместитель губернатора Виктория Макарова пояснила, что на сегодняшний день в отдельно взятых поликлиниках болеет до 50% медработников. Количество вызовов выросло в три раза.

В связи с этим губернатор потребовал изменить подход к работе регистратур. В частности, с 3 февраля при звонке в поликлинику и отсутствии ответа будет осуществляться автоматическая переадресация на службу 122, где также можно записаться на прием и вызывать врача на дом. Волонтеры в регистратурах поликлиник будут обзванивать пациентов, которые вызывали врача на дом, чтобы зафиксировать его приход, а также оценить состояние больного. В течение дня, в пиковые периоды нагрузок, когда в регистратуру поступает максимальное количество звонков, там для контроля будет находиться главврач либо его заместитель, чтобы избежать случаев грубости и хамства.

Алексей Островский предупредил, что если ситуация не изменится, будут приняты определенные кадровые решения.

Ранее в Смоленске обсудили проблему нехватки коммунальной техники. По словам главы города, её планируется решить в течение ближайших трех лет.