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Общество3 февраля 2022 6:15

В Смоленске отключат светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе

Регулировщики не будут работать в районе школы №9 и в районе областной больницы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отключат светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В Смоленске отключат светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

3 февраля, на время ремонтных работ электросетей, будут отключены светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

Светофоры не будут работать с 9:00 до 16:00 на перекрестках проспект Гагарина – ул. 2-я Киевская (в районе школы №9) и проспект Гагарина – Киевский переулок (в районе областной больницы).

Ранее «КП» писала, что все маршрутки Смоленска в течение месяца оборудуют терминалами для оплаты проезда. Перевозчиков без техники для безналичной оплаты ждут штрафы.

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