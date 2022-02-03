В Смоленске отключат светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

3 февраля, на время ремонтных работ электросетей, будут отключены светофоры на двух перекрестках в Промышленном районе. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

Светофоры не будут работать с 9:00 до 16:00 на перекрестках проспект Гагарина – ул. 2-я Киевская (в районе школы №9) и проспект Гагарина – Киевский переулок (в районе областной больницы).

Ранее «КП» писала, что все маршрутки Смоленска в течение месяца оборудуют терминалами для оплаты проезда. Перевозчиков без техники для безналичной оплаты ждут штрафы.