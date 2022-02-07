В Смоленске СК и прокуратура проверят информацию об отсутствии очистки дорог в «Соловьиной роще»

СК и прокуратура проверят информацию об отсутствии очистки дорог от снега в «Соловьиной роще». Фото: страница микрорайона «Соловьиная роща» в соцсетях.

Жители микрорайона «Соловьиная роща» рассказали в соцсетях об отсутствии организации, занимающейся очисткой от снега и наледи улицы Брылёвка.

В публикациях сообщается, что жильцам многоквартирных домов №20 и 22 пришлось самостоятельно очистить дороги от снега.

По информации пресс-службы прокуратуры Смоленской области, на основании этих публикаций организована проверка.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, следственными органами Следственного комитета РФ также организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям ответственных должностных лиц дадут правовую оценку.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры. По результатам доследственной проверки СК примет процессуальное решение.

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