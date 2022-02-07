В Смоленске организовали проверку после протекания крыши в многоквартирных домах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях появилась информация о том, что в середине января коммунальная служба ненадлежащим образом очистила от снега крыши домов №40 и №42 по улице Николаева.

Из-за повреждения кровли затопило квартиры верхних этажей. На потолках и стенах появилась плесень и грибок. В одной из пострадавших квартир проживает 97-летняя женщина, имеющая инвалидность.

По информации пресс-службы прокуратуры Смоленской области, на основании этой публикации организована проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры.

Региональным СУ СКР также будет организована проверка, действиям ответственных лиц дадут правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что СК и прокуратура проверят информацию об отсутствии очистки дорог от снега в «Соловьиной роще». Жильцы многоквартирных домов выходят на субботники для борьбы с последствиями снегопадов.