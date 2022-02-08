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Общество8 февраля 2022 5:04

25-летний мужчина пропал в Смоленске

Местонахождение молодого человека неизвестно с 1 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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25-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

25-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

7 февраля объявили поиски 25-летнего Владислава Марченкова. Его местонахождение неизвестно с 1 февраля.

В ПСО «Сальвар» сообщают, что молодой человек ростом 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшего тёмно-русые волосы и карие глаза.

Последний раз был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, зелёные штаны и тёмно-синие кроссовки. При себе имел тёмно-синий рюкзак.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-996-954-28-98, 102.

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