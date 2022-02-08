Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 февраля: 137 человек госпитализировали за сутки

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 692 новых случая заболевания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость на территории Смоленской области пошла на снижение. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 692 новых случая заболевания. Всего 97 163 человека заразились с начала пандемии.

Общее число «экс-пациентов» на данный момент составляет 84 139. Не справился с коронавирусом 2 641 житель области, 9 – погибли за сутки.

В стационаре под медицинским наблюдением находятся 1 167 человек, 11 302 – на самоизоляции. За сутки в медучреждения госпитализировали 137 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом привиты 468 817 человек, полностью завершили вакцинацию – 447 250. Также, по информации профильного департамента, в Смоленске открылся пункт вакцинации для подростков от 12 до 18 лет. Первых пациентов приняли 2 февраля. Прививку можно сделать комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М». На данный момент в регион поступило 480 доз «детской» вакцины.

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