Алексей Островский поручил решить проблему обслуживания 50 «неликвидных» домов в Ярцеве. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Ярцево Алексей Островский встретился с главой муниципалитета Владимиром Макаровым. Губернатор заострил внимание на волнующих ярцевчан проблемных вопросах, в том числе отсутствие управляющих компаний более чем у 50-ти домов.

По словам Владимира Макарова, эти дома двухэтажные, соответственно, тариф и собираемость платежей ниже. «Неликвидные» дома никто не хочет брать на обслуживание, чтобы работать с минимальной прибылью.

Алексей Островский поручил комплексно решить эту проблему:

– Та компания, которая хочет заниматься управлением многоквартирного дома, пусть получает в управление в одном пакете с высоколиквидным малоквартирный дом, который также нужно обслуживать. Жильцы таких домов не виноваты, что их дома менее «прибыльны», чем многоквартирные, – сказал глава региона.

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