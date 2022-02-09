В Смоленске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в микрорайоне Южный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 20 августа 2020 года напротив дома №30 в микрорайоне Южный 65-летний водитель «Renault Master» сбил двух пешеходов. Они пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, 35-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью, а 27-летний мужчина скончался в больнице 16 декабря того же года.

Свидетелей и очевидцев аварии просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-18, 8-991-520-27-67.

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