В Смоленской области продолжат ремонт дорог к популярным туристическим местам. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2022 году в Демидовском районе продолжится ремонт дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское, ведущей в национальный парк Смоленское Поозерье. В 2020 и 2021 годах благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано более 29 км дороги, ведущей в Пржевальское. В 2022 году планируется выполнить ремонт участка протяженностью 5,8 км.

Также в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор» сообщили, что в этом году отремонтируют 24,8 км дороги М1 «Беларусь»-Хмелита-Холм-Жирковский-Яковлево. Дорога проходит через Хмелиту, где находится усадьба писателя Александра Грибоедова.

Еще один объект нацпроекта, ведущий к популярному у туристов месту, – дорога Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново. В этом году в Рославльском районе в рамках нацпроекта планируется отремонтировать два ее участка общей протяженностью 24,2 км. По этой дороге из Рославля можно доехать до музея-усадьбы Новоспасское великого русского композитора Михаила Глинки.

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