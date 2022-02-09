Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 февраля: за неделю заболеваемость увеличилась на 45%

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 850 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С конца января в регионе отмечается очередной подъём заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю среднее число инфицированных составило 780 человек. Прирост заболеваемости за 7 дней – 45%. С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 98 013 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 850 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 84 412 человек. Не справились с заболеванием 2 645, из них 4 – погибли за сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 13 624 человека, из них 12 400 – на амбулаторном лечении, 1 224 – в стационаре. 140 смолян госпитализировали за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе отмечается рост заболеваемости среди детей. На базе Клинической больницы №1 в Смоленске развернули 55 детских инфекционных коек. В настоящее время там проходят лечение 23 ребенка.

Единственным способом остановить пандемию и снизить заболеваемость COVID-19 остаётся вакцинация. Как сообщалось ранее, в Смоленске открылся первый пункт вакцинации подростков. Он расположен по адресу г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 71. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

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