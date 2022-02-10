В Смоленске составят новую транспортную карту города. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава города ответил на вопросы смолян, касающиеся общественного транспорта. По словам Андрея Борисова, происходящее нельзя назвать предоставлением услуги:

– У нас нет транспортных услуг, есть обилечивание. В те транспортные средства, которые сейчас ходят, нельзя зайти с коляской, нельзя зайти инвалиду, там нет кондиционеров и отопления, отсутствует расписание и высок уровень аварийности.

Чтобы решить возникшие проблемы, в Смоленске должна появиться маршрутная карта, которая будет соответствовать реальному положению вещей. Необходимо буквально поминутно оценить пассажиропоток – кто, куда и во сколько поедет. Только после этого можно будет понять, сколько и каких автобусов необходимо городу.

– Трамвайное сообщение будем поддерживать, троллейбусное – расширять. Например, в Миловидово нужна новая дорога с выделенными для трамвая полосами. Не получится с трамваем – пустим троллейбус, – добавил глава города.

Ранее «КП» писала, что 16 улиц Смоленска отремонтируют в 2022 году. О планах также сообщил Андрей Борисов во время прямого эфира.