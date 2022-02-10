Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 12:03

89 смолян получили награду за вклад в борьбу с COVID-19

Среди них – медработники, работники соцсферы и добровольцы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
89 смолян получили награду за вклад в борьбу с COVID-19. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

89 смолян получили награду за вклад в борьбу с COVID-19. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественной церемонии вручения Почетного знака Смоленской области «За исцеление и милосердие». Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Почетным знаком, который учредили два года назад, награждаются медицинские работники и работники социальной сферы, а также добровольцы за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Обладателями одной из главных региональных наград стали уже более 200 смолян.

В 2022 году награждены 89 жителей региона, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В их числе врачи, санитарки, медицинские сестры, повара, социальные работники, волонтеры – все те, кто ежедневно рискует здоровьем и спасает других, честно и самоотверженно исполняет свой профессиональный и гражданский долг, помогает словом и делом нуждающимся в помощи.

Ранее «КП» писала, что вСмоленской области организуют дистанционное оформление электронных больничных. Соответствующее поручение дал Алексей Островский.