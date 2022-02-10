89 смолян получили награду за вклад в борьбу с COVID-19. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественной церемонии вручения Почетного знака Смоленской области «За исцеление и милосердие». Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Почетным знаком, который учредили два года назад, награждаются медицинские работники и работники социальной сферы, а также добровольцы за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Обладателями одной из главных региональных наград стали уже более 200 смолян.

В 2022 году награждены 89 жителей региона, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В их числе врачи, санитарки, медицинские сестры, повара, социальные работники, волонтеры – все те, кто ежедневно рискует здоровьем и спасает других, честно и самоотверженно исполняет свой профессиональный и гражданский долг, помогает словом и делом нуждающимся в помощи.

Ранее «КП» писала, что вСмоленской области организуют дистанционное оформление электронных больничных. Соответствующее поручение дал Алексей Островский.