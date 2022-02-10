В Смоленске задержали подозреваемого в рассылке ложной информации о минировании. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Сотрудники региональных УФСБ и УМВД задержали подозреваемого в рассылке ложной информации о минировании учебных заведений, торговых центров, магазинов.

Задержанный 17-летний парень был участником группы в соцсетях, которая занималась рассылкой подобных сообщений, дестабилизирующих обстановку в регионе. Сообщения он рассылал со своего ноутбука, скрывая свои данные и указывая случайные номера мобильных телефонов, на которые якобы нужно высылать деньги во избежание взрывов.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Кроме того, на молодого человека возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке информации.

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