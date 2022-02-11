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Происшествия11 февраля 2022 7:19

Частный жилой дом сгорел ночью в Сафоновском районе

В пожаре никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Частный жилой дом сгорел ночью в Сафоновском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частный жилой дом сгорел ночью в Сафоновском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл ночью 11 февраля в деревне Вадино Сафоновского района. Местные жители вызвали пожарных около 03:50, на место происшествия выехали автоцистерна и 3 спасателя.

Информация о возгорании подтвердилась – огнем был охвачен один из частных жилых домов на улице Петрушина. Пламя удалось потушить, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам.

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