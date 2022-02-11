В Смоленске разместят 1900 портретов ветеранов на мемориальном панно «Бессмертный Полк». Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В 2020 году, в год празднования 75-летия Победы, по инициативе регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» и при поддержке губернатора Алексея Островского в Сквере Памяти Героев в Смоленске установили мемориальное панно «Бессмертный Полк». Здесь увековечены 3000 ветеранов, а в этом году на двух дополнительных секциях панно разместят еще 1900 портретов.

Смоленское региональное отделение общественного движения «Бессмертный полк России» начинает сбор фотографий. Чтобы разместить портрет своего родственника, необходимо обратиться в любую библиотеку Смоленска или районную библиотеку в муниципалитетах. Также отправить фотографию для размещения можно через электронную форму в группе «Бессмертный полк. Смоленская область».

Сбор фотографий будет осуществляться до момента наполнения двух секций необходимым количеством портретов. Когда будут собраны 1900 портретов – прием фотографий будет остановлен. После этого начнется подготовка по возведению каркаса конструкций и облицовке их гранитным камнем.

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