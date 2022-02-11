Алексей Островский поручил усилить материальную базу пожарной части в Гагаринском районе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочей поездки в Гагаринский район губернатор Алексей Островский ознакомился с работой пожарной части №88 в селе Карманово, которая была открыта в 2021 году.

Необходимость создания подразделения пожарной охраны в селе Карманово обусловлена наличием двух объектов социальной инфраструктуры с круглосуточным пребыванием людей – Гагаринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Яуза» и Кармановской участковой больницы, а также большого числа жилых домов и производственных зданий.

Исходя из этого, было принято решение об организации здесь пожарного депо, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В общей сложности, пожарное подразделение обеспечивает сейчас прикрытие 14 населенных пунктов с общей численностью проживающих свыше 2,6 тысячи человек. На данный момент его штат полностью укомплектован, необходимое спецоборудование и пожарная техника – в наличии. Глава региона поручил усилить материальную базу и приобрести сюда еще один пожарный автомобиль.

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