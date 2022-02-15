В Смоленской области судебные приставы помогли сироте получить законное жильё. Фото: пресс-служба УФССП по Смоленской области.

По решению суда воспитаннице детского дома, оставшейся без попечения родителей, должны были предоставить благоустроенное жилое помещение. Обязанность возложена на местную администрацию, однако жильё смолянке так и не предоставили. Тогда девушка обратилась за помощью к судебным приставам.

На основании судебного решения было возбуждено исполнительное производство. Должника уведомили об этом и проинформировали о сроках добровольного выполнения требований. Но даже после этого администрация не предоставила девушке квартиру. Пристав вынес постановление о взыскании с должника 50 тысяч рублей и предупредил об уголовной ответственности за игнорирование судебного решения.

Не желая применения дальнейших принудительных мер, администрация выполнила требования. В пресс-службе УФССП по Смоленской области сообщили, что со смолянкой заключили договор социального найма жилья, ей вручили ключи от благоустроенной квартиры.

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