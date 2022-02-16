Женщина погибла в ночном пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около трех часов ночи 16 февраля в Холм-Жирковском районе произошёл пожар, в котором погибла местная жительница.

Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома. Из-за сильного задымления, пожарные немедленно приступили к экстренной эвакуации жильцов, которые еще не вышли самостоятельно.

На втором этаже над горящей квартирой были обнаружены два человека. Спящие, они сильно надышались дымом, их передали медикам. У 56-летней женщины констатировали смерть, 51-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Всего было выведено 18 человек. Огонь ликвидировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что однокомнатная квартира выгорела полностью, огонь и высокая температура значительно повредили коридор и две квартиры, расположенные рядом. Причину пожара устанавливают специалисты.

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