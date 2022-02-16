Смоленскэнерго повысило безопасность животного мира у энергообъектов

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

Безопасность животного мира вблизи энергообъектов обеспечивает применение самонесущих изолированных проводов при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей. В 2021 году филиалом ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» была произведена реконструкция 186,17 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный в сети 0,4кВ и защищенный провод в сети 6-10кВ. В 2022 году энергетики планируют к замене еще 163 км СИП.

В прошлом году для профилактики технологических нарушений, вызванных воздействием животных, энергетики установили 1238 птицезащитных устройства, которые предназначены для обеспечения охраны птиц при эксплуатации ЛЭП и сохранения биоразнообразия. Из них на особо охраняемых природных территориях Смоленской области было установлено 54 ПЗУ. В текущем году Смоленскэнерго планируется к установке еще 882 птицезащитных устройства на воздушных линиях 110-35 кВ и 374 ПЗУ на воздушных линиях 6-10 кВ.

Кроме того, энергетики Демидовского района электрических сетей филиала в течение прошлого года перенесли 15 гнезд аистов с действующих опор воздушных линий 0,4 кВ на рядом установленные отдельные анкерные опоры со специальной конструкцией. Работы производились в основном на территории Национального Парка «Смоленское Поозерье». Финансирование осуществлялось руководителем приюта для птиц «Дом аиста» в рамках договоров дополнительных услуг. В Смоленском районе Смоленской области в д. Перегорши и д. Сипачи на опорах воздушных линий 0,4кВ электропередачи благодаря энергетикам в прошлом году также появились подобные конструкции для гнезд.

Если гнезда краснокнижных птиц уже построены на энергообъектах, как правило, устанавливается оборудование, которое защищает аистов от поражения электротоком, а воздушные линии от отключения. На остальных опорах на траверсах устанавливают оборудование, которое не дает возможности строить новые гнезда.

«Сотрудники филиала ежегодно уделяют особое внимание обеспечению экологической безопасности производственной деятельности. Меры, направленные на сохранение живой природы и профилактику технологических нарушений, вызванных воздействием животных важны не только для обеспечения безопасности животных и птиц, но и для повышения надежности работы наших линий электропередачи, снижения количества аварийных отключений на них, продления срока эксплуатации изоляторов», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.