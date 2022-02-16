В Россети Центр рассказали о правилах поведения при аварийных отключениях. Фото предоставлено героем публикации.

В Россети Центр рассказали о правилах поведения при аварийных отключениях, сообщает пресс-служба компании.

Во время отключения электроэнергии проверьте отключение электроэнергии вашего дома. Если у ваших соседей есть электричество, то необходимо проверить квартирную панель автоматического выключателя или предохранителей. Если проблема не в выключателе или предохранителе, необходимо проверить группу проводов, ведущих от воздушной линии к вашему дому соблюдая безопасную дистанцию приближения к потенциально опасному мету. Если они повреждены (имеют контакт с землей, скрутились между собой, имеют провис свыше допустимого и т.п.), сообщите об этом в Россети Центра.

Если у ваших соседей также отсутствует электроэнергия, то по возможности проверьте наличие информации о плановых отключениях электроэнергии и планируемых сроках ее восстановления на сайте Россети Центра – www.mrsk-1.ru.

Выключите все электроприборы и электронное оборудование и поверните термостат системы отопления дома до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Кроме того, восстановить электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на электрические системы.

Не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости, т.к. закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24-26 часов.

Используйте подсвечники. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.