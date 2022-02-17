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Общество17 февраля 2022 5:08

Приехавший на заработки мужчина пропал в Смоленской области

Житель Вологды не выходит на связь с конца прошлого года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Приехавший на заработки мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Ты не один».

Приехавший на заработки мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Ты не один».

В середине октября 2021 года 28-летний Андрей Меньшиков уехал из Вологды в Смоленскую область на заработки. Мужчина перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 16 февраля ПСО «Ты не один» объявил поиски.

Пропавший ростом 180 см, нормального телосложения. На правой руке есть татуировка в виде птицы с женской головой, на левой руке татуировка в виде узоров. На шее слева – надпись «Bad Boy».

Как сообщают поисковики, пропавший может находиться в Москве, Смоленской области или в Республике Беларусь. Любую информацию просят сообщить по телефонам: 9-911-505-68-98, 102.

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