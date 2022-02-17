В центре Смоленска водитель Ford сбил пенсионерку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 15:10 часов дня в среду, 16 февраля, на улице Тенишевой в аварии пострадала пожилая женщина.

57-летний водитель микроавтобуса Ford Transit поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке возле дома №6. Мужчина не уступил дорогу и сбил 83-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги не по пешеходному переходу.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в результате ДТП пешеход получила травмы.

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