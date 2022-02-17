В Смоленском строительном колледже открыли 4 новые мастерские. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На базе Смоленского строительного колледжа начали функционировать 4 мастерские по направлению «Строительство и архитектура»: «Облицовка плиткой», «Архитектура», «Технологии информационного моделирования BIN», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».

Мастерские оснащены современным оборудованием, что позволяет организовать профессиональную подготовку студентов по передовым технологиям и лучшим мировым практикам, отметили в пресс-службе областной администрации. Все работы выполнены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В настоящее время студенты проходят обучение по монтажу газового оборудования, проектированию в формате информационных трехмерных моделей с использованием BIM-технологий, поиску оптимальных решений по созданию архитектурного облика города и созданию пространственных моделей зданий. Кроме того, был расширен спектр дополнительных профессиональных программ обучения.

Ранее «КП» писала, что магистерская программа по подготовке управленцев в сфере образования откроется в Смоленске. Выделенные 15 мест будут целевыми, предназначенными для действующих или будущих руководителей школ.