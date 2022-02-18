В Смоленской области ФАПы получили право на осуществление фармацевтической деятельности. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области завершили процесс лицензирования всех 488 ФАПов и врачебных амбулаторий, работающих в сельских населенных пунктах, предоставив им право на осуществление фармацевтической деятельности и продажу лекарственных препаратов.

Рассчитывается, что проведённая работа позволит повысить качество медицинской помощи в деревнях и сёлах. Как отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, фармацевтические организации не стремятся открывать аптеки в малых населённых пунктах из-за высоких затрат и низкой численности населения. Однако наличие лекарств жизненно необходимо, особенно в условиях пандемии коронавируса.

В развитие темы глава региона еще раз напомнил районным властям о личном контроле за благоустройством прилегающих к фельдшерско-акушерским пунктам территорий. Речь идёт об отсыпке подъездных путей с их последующим асфальтированием и других работах.

– Заранее обращаю отдельное внимание на то, что доводы об их высокой стоимости и отсутствии средств в бюджете на эти цели не принимаются. Как показывает недавний пример с обустройством пешеходной дорожки в ФАПу в деревне Ново-Никольское Вяземского района, все эти вопросы можно решить оперативно и без особых материальных затрат, – добавил Алексей Островский.

Читай также: в Смоленской области более 240 тысяч земельных участков числятся без зарегистрированных прав. Глава региона поручил усилить работу по выявлению владельцев недвижимости.