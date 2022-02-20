В Смоленске за зиму вывезли несколько десятков тысяч кубометров снега. Фото: пресс-служба администрации города.

На снежный полигон, практически без перерыва, вывозятся сугробы со смоленских дорог. Ежедневно самосвалы совершают десятки рейсов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Днём спецтехника очищает дороги, формирует снежные валы, а ночью выполняется основной объём работы – меньше мешают проезжающие и припаркованные автомобили, на улицах нет пробок. За зиму на полигон вывезли несколько десятков тысяч кубометров снега.

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