Водитель «Форда» пострадал в ДТП в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария с двумя иномарками произошла около 12:45 в субботу, 19 февраля. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на автодороге Смоленск – Вязьма – Зубцов столкнулись Ford и Lexus.

В результате ДТП водитель «Форда» пострадал, его госпитализировали в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее «КП» писала, что ДТП с двумя легковушками произошло ночью в Гагаринском районе. Имеются пострадавшие.