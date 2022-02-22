В Смоленской области завели уголовное дело после ДТП с двумя фурами

Оба участника ДТП были в трезвом виде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовное дело завели после ДТП с двумя фурами - Volvo FM-ТRUCK и MAN – в Вяземском районе Смоленской области, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП произошло 3 декабря 2021 года около 15:20 на 10-м километре автодороги «Вязьма - Новый Ржавец». Транспортным средством Volvo FM-ТRUCK управлял 51-летний водитель. По предварительной версии, он ехал на небезопасной скорости, не смог справиться с управлением и столкнулся с другим большегрузом.

За рулем другой фуры – MAN – был 44-летний водитель. Оба участника ДТП были в трезвом виде.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения, причиненные водителю автомобиля MAN в результате ДТП, квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - сказали в правоохранительном органе региона.

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