В Антарктиде подняли флаги Смоленска и Российского военно-исторического общества

Даже сильные штормы не помешали команде экспедиции достичь цели - добраться до острова Смоленск. Фото: smoladmin.ru.

Флаги Смоленска и Российского военно-исторического общества подняли в Антарктиде. Участники русской антарктической экспедиции пробыли в проливе Дрейка 12 дней: это место отделяет Антарктиду от южной точки Аргентины.

«Даже сильные штормы не помешали команде достичь цели – острова Смоленск, чтобы поднять над ним флаги города-героя Смоленска и Российского военно-исторического общества», - рассказали в городской администрации.

Организатор экспедиции, смолянин Александр Чуранов отметил, что пролив Дрейка является самым широким, глубоким и ветреным проливом на планете, поэтому его пересечение под парусами заведомо является опасным предприятием. Но это не остановило организаторов проложить маршрут по тем же координатам, по которым совершали свою антарктическую экспедицию Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

«Мы знали, что пролив Дрейка – это непросто. Что будет качка, что это одно из самых сложных морских путешествий. Да, у каждого были свои страхи, свои опасения. Но мы четко понимали, что собрали ту команду, которая преодолеет все сложности», - поделился Александр Чуранов.

Мореплаватели посетили остров Смоленск, бухты Энтерпрайз, Парадайз, Кувербиль, пролив Лемер, чилийскую, аргентинскую полярные станции, музей на украинской полярной станции «Академик Вернадский», а также британскую полярную станцию-музей Dorian Hut в бухте Дориан. За это время участники экспедиции дважды попадали в восьмибалльные штормы.

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