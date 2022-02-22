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Звезды22 февраля 2022 14:20

Лучших работников культуры 2021 года назвали в Смоленске

Имена сотрудников озвучили в городской администрации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Имена победителей назвали в городской администрации.

Имена победителей назвали в городской администрации.

Фото: pixabay.com

В областном центре провели конкурс профессионального мастерства работников учреждений и предприятий культуры, допобразования в сфере «Лучшие имена».

Организаторами выступили представители управления культуры. Была собрана специальная комиссия по подведению итогов под председательством заместителя главы города Смоленска по социальной сфере Светланы Беловой.

В рамках конкурса создали несколько номинаций. «Лучший руководитель учреждения, предприятия культуры» - Пономарева Галина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города Смоленска», - отметили в пресс-службе.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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