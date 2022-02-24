С 2008 года 380 детей-сирот получили жилье в Смоленске

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По информации городской администрации, с 2008 года по настоящее время в рамках реализации госполномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями Администрацией города Смоленска приобретено для вышеуказанной категории лиц 380 однокомнатных квартир, в том числе 255 – на первичном рынке жилья.

«Общая площадь каждой из квартир составила от 28 кв. м и более.

Норма предоставления жилого помещения устанавливается органом местного самоуправления, что предусмотрено п. 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации», - уточнили в мэрии.

В областном центре норма предоставления жилого помещения составляет 15,0 кв. м на одного человека. Такой норматив установлен постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске», но может превышать ее не более, чем в два раза, если жилое помещение представляет собой однокомнатную квартиру (п. 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Мэрия приобретает детям-сиротам благоустроенные жилые помещения в виде однокомнатных квартир, состоящих из изолированной комнаты, кухни, прихожей, санузла, расположенных в районах областного центра с хорошо развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Жилые дома, где имеются квартиры общей малой площадью, исключаются из перечня домов, в которых Администрация города Смоленска приобретает квартиры для детей-сирот.

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