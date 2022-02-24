Данные о сломавшем ногу на качелях ребёнке проверит прокуратура Смоленской области

Девочка сломала ногу на качелях в областном центре. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Региональная прокуратура проверит данные о сломавшей ногу на качелях 11-летней девочке в Смоленске, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова.

По информации СМИ, инцидент произошел 23 февраля 2022 года на улице Попова: несовершеннолетний ребенок катался на качелях на игровой площадке и травмировался. В ведомстве организовали проверку по факту соответствия игрового оборудования детских площадок требованиям безопасности.

Также проверку проводят следователи СУ СК. «Ход и результаты проверки находятся на контроле у органов прокуратуры», - сказала Юлия Казакова.

Читай также: Прокуратура обязала очистить детский сад под Смоленском от огромных сосулек.