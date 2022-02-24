В Смоленске отремонтируют лестницу от Фурманова к улице Зеленый ручей

В Смоленске в текущем году отремонтируют «проблемную» лестницу. Фото: pixabay.com

Лестницу от улицы Фурманова к улице Зеленый ручей в Смоленске отремонтируют. На неё пожаловались местные жители в соцсетях, сообщает Центр управления регионом.

Смоляне рассказали, что расположенный здесь поручень практически пришел в негодность, а без него спускаться по лестнице попросту опасно. Ответ не заставил себя долго ждать.

«ЦУР зафиксировал сообщение и передал в администрацию Смоленска. Как сообщили городские власти, на текущий год запланирован капитальный ремонт пешеходной лестницы, в рамках которого приведут в порядок и проблемные поручни», - отметили в Центре управления регионом.

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