Контроль за организацией питания в школах усилят в Смоленске

К контролю качества питания школьников привлекут родителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В областном центре усилят контроль за организацией питания детей и подростков во всех школах. Для этого привлекут родителей, сообщили в администрации Смоленска по итогам «круглого стола» «Организация правильного и безопасного питания – основа здоровья подрастающего поколения».

Его участниками стали ответственные за организацию питания в учебных заведениях, представители городского Совета директоров, родители, члены санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

«Участники «круглого стола» приняли ряд решений, в том числе активизировать работу в общеобразовательных организациях по повышению культуры здорового питания среди детей, усилить контроль за организацией питания детей и подростков во всех школах с привлечением родительской общественности», - отметили в пресс-службе мэрии.

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