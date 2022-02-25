Федеральные и региональные грамоты получили сотрудники смоленского вуза

Фото: пресс-служба СмолГУ.

Сотрудники СмолГУ получили грамоты и благодарности регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба вуза. Награждение прошло вчера, 24 февраля.

Почётной грамоты и благодарности получили начальник отдела сопровождения научно-исследовательской работы Наталья Савченкова, доцент кафедры аналитических и цифровых технологий Михаилу Банару, профессор кафедры географии Александр Катровский и начальник управления по научной работе Нина Розанова.

Кроме того, благодарность Учёного совета за многолетний ответственный и плодотворный труд, личный вклад в развитие СмолГУ вручили руководителю Федерального научно-педагогического центра по сопровождению педагогических работников Гульжан Сенькиной и и.о. декана физико-математического факультета Елене Кисляковой.

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